وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من تونس بعد خوض مباراة أهلي طرابلس الليبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل مع أهلي طرابلس سلبيا في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس، ليواصل صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط.