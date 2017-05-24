

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا حول جهود قوات الجيش الثانى الميدانى، فى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء.

وأوضح البيان، أنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم، تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد (2) جسم نفق رئيسى متفرع منهم عدد (3) فتحات أنفاق فرعية على الشريط الحدودى بشمال سيناء، تستخدمهم العناصر التكفيرية فى تهريب الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .

وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم .