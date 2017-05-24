يعتبر الغوص في عالم ريادة الأعمال لأول مرة تحدياً كبيراً، وفي الاثناء قد يضطر المبتدئون في هذا المجال لمواجهة العديد من العقبات، سواء المنافسة من قبل رجال الأعمال الآخرين أو عدم توفر الإمكانات، والوقت فضلاً عن عدم الثقة في النفس.

ومن هذا المنطلق، قررت مؤسستا شركة “شاين” تقديم بعض النصائح لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة على التغلب على مخاوفهم وتسلق سلم النجاح، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن مجلة Tic beat الإسبانية.

أطلقت كل من ناعومي هيراباياشي ومرح ليداي مشروعهما الخاص، الذي يهدف إلى تعزيز ثقة الأشخاص المقبلين على بعث المشاريع، وفي هذا الإطار قامت كل من هيراباياشي وليداي بإنشاء خدمة Shine، التي تعمل على تحفيز مستخدميها من خلال إرسال “جرعة” يومية من الرسائل النصية التي تحتوي على حكم ونصائح، من شأنها أن تساعدك على مواجهة يوم جديد في مجال الأعمال.

وقد تم إصدار النسخة التجريبية لهذه الخدمة في سنة 2015 لصالح 70 عضواً فقط. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الخدمة التي تبث في باعثي المشاريع الحماسة وتقدم لهم أفكاراً أكثر إيجابية، تضم حوالي نصف مليون مستخدم.

ووفقاً لتجربة السيدتين، إليك بعض النصائح التي يجب على كل رجال الأعمال الالتزام بها:

كل دقيقة من وقتك لها قيمتها.

هل ما زلت متردداً بشأن الوقت المثالي لبعث مشروعك؟

عوضاً عن الانتظار، لعدم قدرتك على تكريس كامل وقتك لمشروعك الجديد، قم باستغلال الثغرات الشاغرة التي لديك طيلة يومك حتى تنجز بعض الخطوات المتعلقة بمشروعك.

ثق بنفسك عند طرح مشروعك في السوق

وفقاً لتقرير الشابتين، تعد مرحلة إطلاق المشروع وتثبيته في سوق الأعمال من أكثر الخطوات إثارة للرهبة بالنسبة لباعثي المشاريع المبتدئين، في المقابل حظيت خدمة شاين بردود أفعال إيجابية من قبل أول سبعين مستخدماً لها، وقد كانت كافية لوضع حد للخوف الذي كان ينتاب صاحبتي المشروع والبروز ضمن المشاريع الناجحة بشكل ملحوظ، ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تتحلى بالثقة في نفسك حتى تتمكن من عرض مشروعك دون خوف أو تردد، فكلما كنت جريئاً أكثر، ازدادت حظوظ تألقك ونجاح مشروعك.

ثق بحدسك

من البديهي أن تراودك في مثل هذه المرحلة مشاعر سلبية، ولكن لا بد أن تنأى بذاتك عنها وتحاول نسيانها، وفي هذا السياق أكدت الشابتان أن كل الأخطاء والعقبات التي وقفت في طريقهما كانت عاملاً أساسيا لتطوير مشروعهما، كلاً من هيراباياشي وليداي قد عانتا من شح مصادر التمويل، نظراً للمشاكل التنظيمية، فضلاً عن محدودية اتصالاتهم مع الأطراف الفاعلة، ورغم كل هذه المعيقات، وثقت الشابتان في إمكاناتهما وقوة حدسهما وواصلتا عملهما الدؤوب حتى تمكنتا من تحقيق أهدافهما.

لا تخف من المنافسة

من الضروري جداً أن تقوم بدراسة ومعرفة منافسيك فور بعثك لمشروعك، ولكن احذر أن تفقد تركيزك وتحيد عن فكرتك الأولية.

لا وجود لطريقة مثالية في هذا المجال

وفي هذا الصدد، تؤكد سيدتا الأعمال على ضرورة تجنُّب الخوض في مقارنة مع الآخرين، فلا وجود لأي رجل أعمال مثالي يحتذى به في هذه الأيام.