وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على تعديل نظام الأوسمة بالمملكة، باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان، يُمنح للمتميزين فى مجالات التاريخ والإعلام والسياحة، وللمبادرين فى الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية.

وتضمنت تفاصيل الأمر، موافقة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التى عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، عقب الجلسة، إن “المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التى أبدوها تجاه مقترح استحداث الوسام وتحديد مجالات منحه فى جلسة سابقة، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرنى.

وأضاف “الصمعان”: “قرار المجلس شمل تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/ 39) بتاريخ 24/6 / 1434 هجريا، وذلك بإضافة فقرة جديدة لنهاية الفقرة 4 من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، نصها “ووسام الملك سلمان”، وكذلك إضافة عبارة “ووسام الملك سلمان” بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة فى ديباجة المادة التاسعة، كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة لنهاية المادة التاسعة تنص على: “يمنح وسام الملك سلمان تقديرا للمتميزين فى مجالات التاريخ الوطنى والعربى والإسلامى والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين فى مجالات الإعلام والثقافة وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة فى الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية”.