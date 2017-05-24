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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول والترامادول بجمارك الإسكندرية
اقراص-ترامادول

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول والترامادول بجمارك الإسكندرية

2017-05-24 17:27:17
خاص - محيط

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع مكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول والترامادول والمنشطات الجنسية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من الهند بها 544 كرتونة ورق طباعة تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة.

وأضاف المصدر أن المعاينة الفعلية بينت وجود 64 كرتونة ورق و365 كرتونة بها 250ر18 مليون قرص تامول و67 كرتونة بها 824ر4 مليون قرص (ترامادول) و48 كرتونة بها 152ر1 مليون و152 قرص (فياجرا) ومنشطات جنسية.
وقرر علي جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.

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