أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة مؤمن سليمان، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريكرياتيفو الأنجولي، والمقررة في السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إسلام محارب، عمرو المنوفي، بانو دياوارا .

الهجوم: أحمد حسن مكي، أحمد رؤوف.