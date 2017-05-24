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محافظ البنك المركزي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في اجتماع البنوك المركزية
طارق عامر محافظ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في اجتماع البنوك المركزية

2017-05-24 17:22:41
خاص - محيط

غادر محافظ البنك المركزي طارق عامر القاهرة اليوم الأربعاء ، متوجها إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات البنوك المركزية للدول الفرانكفونية في الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري.

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