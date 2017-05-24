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كابس يونايتد يهزم اتحاد العاصمة بثنائية في دوري أبطال أفريقيا
كابس يونايتد

كابس يونايتد يهزم اتحاد العاصمة بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

2017-05-24 17:21:10

حقق كابس يونايتد الزيمبابوى فوزًا قاتلًا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت أحداثها اليوم الأربعاء على ستاد هراري ناشونال سبورتس ستاديوم , فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سجل هدفى أصحاب الأرض رونالد شيتييو بالدقيقتين 16 , 81 , فيما أحرز الضيوف الوحيد أيوب عبداللاوى مع الدقيقة 67 من زمن أحداث اللقاء .

ورفع كابس يونايتد رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثالث ومتخلفًا بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثانى اتحاد الجزائر الذى يمتلك نفس العدد من النقاط فى الوقت الذى أهدى فيه قمة المجموعة للزمالك بـ4 نقاط .

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