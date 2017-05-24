أعرب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عن خالص تهانيه بفوز وزير خارجية إثيوبيا السابق تادروس أدهانوم، بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعد تفوقة فى جولة الإعادة أمس.

وأوضح وزير الصحة أن المرشح الفائز لديه من خبرات سياسية سابقة وقنوات تواصل مفتوحة من خلال تقلده عدة مناصب والتى ساهمت بشكل كبير فى مد جسور التواصل والتعاون ليصبح محل أنظار لدى أغلب الدول، معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

واكد الوزير أن هذا الفوز فخر للقارة الإفريقية بأكملها ودليل على قدرة أبنائها فى تولى أرفع المناصب فى كافة المنظمات الدولية .. مهنئا حكومة وشعب دولة إثيوبيا بهذا الفوز الكبير والمهم. مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لترشيح وزير خارجية إثيوبيا السابق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.