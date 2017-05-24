محافظ الاسكندرية يعلن حملة مكبرة لتفيذ 37 قرار إزالة ويحذر: لا أحد فوق القانون2017-05-24 17:20:01
قاد محافظ الإسكندرية محمد سلطان حملة مكبرة لتنفيذ ٣٧ قرار لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٣٨ فدانا تابعة للأوقاف بمنطقة ٤٥ شارع مصطفى كامل بنطاق حي منتزة ثاني شرق المدينة .
وشدد على مسئولي الأوقاف بتأمين الأرض وتعيين حراسة عليها عقب الإنتهاء من أعمال الإزالة ، قائلا ” لا أحد فوق القانون ولن نسمح بعودة التعديات أو التنازل عن حق الدولة بأي شكل من الأشكال ” .
وأكد على المسئولين بمنع أي تصرف في أي قطعة أرض تم إزالة التعديات عليها وتابعة لأملاك الدولة دون الرجوع للمحافظة .
على الصعيد ذاته كلّف المحافظ مسئولي الأوقاف بإعداد بيان مفصل خلال اليوم ” الاربعاء ” لجميع قرارات الإزالة التابعة لهم وموقعها ومساحة كل قرار ، منوها الي الإنتهاء من إزالتها في الفترة الزمنية المحددة والخطة الموضوعة على مستوى المحافظة وتكثيف كافة الجهود واستمرار الحملات واستعادتها والتعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أراضي الدولة .
وأشار أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شيء من املاك الدولة أغتصب بالمخالفة وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للبدء الفورى فى استغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين والدولة .
وكان محافظ الإسكندرية قد أعلن بداية الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة إزالة مكثفة ومكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة ، ووضع خطة ممنهجة وبرنامج زمني لإزالة التعديات على مستوى المدينة،والبدء الفورى فى استغلالها فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين .
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