بعد تصريحات "تميم".. الإمارات تتخذ هذا القرارا ضد قطر

أكدت فضائية “اكسترا نيوز”، في نبأ عاجل الآن، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية الإماراتية، حجب جميع المواقع الإعلامية القطرية.

ولم يتطرق النبأ العاجل لمزيد من التفاصيل، وسنوافيكم لاحقا..

كانت وكالة الانباء القطرية، أصدرت تصريحات منسوبة إلى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أدلى بها بعد حضور حفل تخريج دفعة للخدمة الوطنية، طالب فيه دول الخليج وقف ما وصفها بحملة مناهضة لدولة قطر، مدينا ربط دولته بالإرهاب، وأشار إلى علاقة بلاده الجيدة بالسلطات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبنانى، وإسرائيل، واعتباره تنظيم حماس الممثل الشرعى لدولة فلسطين.