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زاناكو الزامبي يهزم الوداد المغربي ويتقاسم الصدارة مع الأهلي
زاناكو

زاناكو الزامبي يهزم الوداد المغربي ويتقاسم الصدارة مع الأهلي

2017-05-24 17:18:48
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق زاناكو الزامبى فوزه الأول فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الوداد البيضاوى المغربى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب “الأبطال” فى زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.
وسجل هدف زاناكو الزامبى الوحيد، رودريك كابوى فى الدقيقة 13 من تسديدة قوية سكنت شباك الوداد البيضاوى المغربى.

هذا الفوز رفع رصيد زاناكو الزامبى إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف الأهلى “المتصدر” بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد الوداد البيضاوى عند ثلاث نقاط فى المركز الثالث، والقطن الكاميرونى فى المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

ويلتقى فى الجولة الثالثة، الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربى بملعب “برج العرب”، بينما يلتقى زاناكو الزامبى على ملعبه مع القطن الكاميرونى.

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