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والد المتهم في تفجيرات مانشستر: "ابني برئ"
هجوم مانشستر

والد المتهم في تفجيرات مانشستر: "ابني برئ"

2017-05-24 17:12:48

أفادت منصة وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي في نبأ عاجل منذ قليل، بأن والد المتهم في تفجيرات مانشستر بالعاصمة البريطانية لندن، والتي وقعت أمس أن نجله برئ من تهمة تفجير مسرح آريانا والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 58 آخرين.

وقال والد المتهم بان الشرطة البريطانية اعتقلت نجلا آخر له على خلفية اتهام الأول بالتفجيرات الإرهابية .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن والد منفذ هجوم مانشستر الذي يدعى سلمان عبيدي هو رمضان بو القاسم العبيدي المولود في ليبيا، واحد أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، برئاسة عبد الحكيم بلحاج الذي تربطه علاقة قوية بمفتي الاخوان في ليبيا علي الصلابي.

وأضافت أن بلحاج هو أحد أعضاء تنظيم القاعدة، الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية يتهمها باختطافه، وطلب تعويضا ماليا كبيرا منها.

كما ينتمي والد منفذ الهجوم إلى حزب الأمة التابع لسامي الساعدي، الملقب بـ “ابو المنذر” وهو أحد القادة التابع لتنظيم القاعدة، وتشير إلى أن والده أيضًا صديق مقرب من سهيل الصادق الغرياني، ابن المفتي الليبي المعزول الذي يفتي بضرورة قتال الجيش الليبي.

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت أن منفذ الهجوم الذي تعرضت له مدينة مانشستر هو سلمان عبيدي، الذي يعيش في بريطانيا لاب وأم من ليبيا.

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