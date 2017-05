يشاهد الملايين من البشر حول العالم مقاطع فيديو وأفلاماً على يوتيوب، لكن هناك بعض الخدع التي يمكن استغلالها في الموقع للحصول على تجربة مشاهدة أكثر إمتاعاً وبساطة.

إليك أفضل 20 خدعة يمكنك استخدامها على موقع يوتيوب، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، عن موقع Bright Side:

1- عمل مقاطع فيديو بصيغة GIF

ضع حروف كلمة “GIF” في بداية رابط موقع يوتيوب قبل كلمة Youtube، ستجد نفسك في موقع يُحوِّل إلى مقاطع بصيغة GIF، ويمكنك تحديد طول المقطع وتسميته.

2- استخدام وضع المسرح

إذا ضغطت على شكل المستطيل الموجود في الجهة اليمنى أسفل الفيديو، سيُعرض الفيديو في وضع المسرح.

3- استخدام خاصية التشغيل التلقائي

اضغط على زر التشغيل التلقائي لمنع تشغيل أي فيديو جديد أوتوماتيكياً بمجرد انتهاء الذي تشاهده.

4- تفقد جودة عرض الفيديو

يسمح لك هذا البرنامج من جوجل بتفقد جودة الفيديوهات التي يعرضها الموقع.

5- استخدام تصميم يوتيوب الجديد

اذهب إلى قسم Testtube، واختر تجربة مُشغل يوتيوب في تصميمه الجديد خلال اختيار Try out the redesigned YouTube player، حتى تكون قادراً على تجربة المميزات والتصميمات التجريبية الجديدة.

6- مشاهدة مقاطع يوتيوب على التلفاز

يمكنك تشغيل فيديو على هاتفك أو جهاز التابلت ثم مشاهدته على شاشةٍ أكبر من خلال شاشة تلفزيون ذكية يمكنها الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك، لتجربة الطريقة، افتح “يوتيوب” على جهازك وشغِّل الفيديو، ثم ابحث عن شبكة “الواي فاي” الخاصة بتلفازك في التطبيق، يجب أن يكون جهازك متصلاً بالشبكة وعادةً يجد الجهاز الواي فاي أوتوماتيكياً، لكن يمكنك كذلك البحث عنها يدوياً.

7- كيفية مشاركة الفيديو عند توقيتٍ معين

اضغط زر ctrl على لوحة المفاتيح مع الضغط على الزر الأيمن للفأرة، ستظهر قائمة اختر الاختيار الثاني وهو مشاركة الفيديو في موقعٍ آخر، ستظهر في نافذة المشاركة إمكانية اختيار توقيت آخر بدلاً من بداية الفيديو.

8- كيف تجعل يوتيوب آمناً لأطفالك؟

يوفر تطبيق Youtube kids مقاطع فيديو مناسبة لمشاهدة الأطفال، وهو يلائم أنظمة تشغيل iOS وأندرويد.

9- تعديل إعدادات يوتيوب لتلائم سرعات الإنترنت البطيئة

إذا كان الفيديو ينقطع باستمرار بسبب بطء سرعة الإنترنت، اضبط إعدادات اليوتيوب من خلال التوجه إلى إعدادات التشغيل، وقم بتفعيل الخيار الثاني.

10- إيجاد مقطع فيديو محدد تبحث عنه

لإيجاد مقطع محدد، يمكنك إضافة الكلمات التالية إلى كلمات بحثك:

- أضف كلمة “قناة/channel” أو “قائمة تشغيل/playlist”، حسب نوع الفيديو.

أضف كلمة “HD” للبحث عن المقاطع ذات الجودة المرتفعة، و“3D” للبحث عن المقاطع ثلاثية الأبعاد.

- أضف علامات الاقتباس وعلامات الطرح والجمع للوصول لنتائج بحث أكثر دقة.

11- كيفية تحويل مقطع يوتيوب إلى ملف صوتي بصيغة MP3

استخدم موقع Peggo لتحويل مقاطع يوتيوب إلى ملفات صوتية بصيغة MP3.

12- عمل قائمة التشغيل



موقع Solon يمكنك من دمج مقاطع الفيديو من مواقع يوتيوب وفيميو، وكذلك المقاطع الصوتية من موقع ساوند كلاود، في قائمة تشغيل واحدة.

13- مشاهدة مقاطع الفيديو بخاصية النافذة العائمة

تطبيق Floating Youtube هو أحد تطبيقات متصفح جوجل كروم، ويُتيح مشاهدة مقطع في نافذة تطفو فوق كل النوافذ الأخرى، إذ تستطيع مشاهدة الفيديو والقيام بأي شيء آخر في الوقت نفسه.

14- تغيير سرعة الفيديو

يمكنك التحكم في سرعة الفيديو بالضغط على علامة الترس الموجودة في الجهة اليمنى أسفل شاشة العرض، وإبطاء السرعة يمكن أن يكون مفيداً إذا كنت تشاهد تعليمات للقيام بأمر ما.

15- الحفاظ على خصوصية نشاطك على الموقع

إذا كان لديك حساب في موقع “يوتيوب”، سجل دخولك على الموقع، واذهب إلى إعدادات الخصوصية، واختر ما يناسبك للحفاظ على خصوصية ما تشاهده.

16- استخدام اختصارات لوحة المفاتيح

k: توقف أو تشغيل

J: إعادة الفيديو للوراء لمدة 10 ثوانٍ

L: تسريع التشغيل 10 ثوانٍ

M: كتم الصوت

0: العودة لبداية المقطع

الأعداد من 1 إلى 9: تغيير نقطة التشغيل من 10% إلى 90% من زمن الفيديو.

“+”: زيادة حجم الخط

“-”: تصغير حجم الخط

17- تحميل مقاطع الفيديو من موقع يوتيوب

يوجد العديد من المواقع والتطبيقات التي تلائم متصفح جوجل كروم، وتسمح بتحميل مقاطع الفيديو، وموقع Save From Net هو أحد أفضل هذه المواقع، فكل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو في الموقع، ويبدأ بعدها التحميل.

18- التخلص من الإعلانات

يمكن لمستخدمي متصفح جوجل كروم تنزيل تطبيق Adblock for Youtube، ستتمكن حينها أخيراً من مشاهدة مقاطع الفيديو دون إهدار الوقت في الانتظار.

19- صنف فيديوهات التمرينات الرياضية

يتيح لك موقع Youfitness، تصنيف فيديوهات التمرينات الرياضية الموجودة على يوتيوب، بحسب مدتها ونوعها، بحسب موقع Buzfeed.