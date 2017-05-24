قال الإعلامي السعودي، عبد العزيز خميس، إن تصريحات الأمير تميم بن حمد أثارت استغراب دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه التصريحات صدرت على الموقع الرسمي القطري، وتداولها التلفزيون القطري وهو ما أعطاها مصداقية كبيرة.

وأضاف “خميس” خلال مداخلة هاتفية له بقناة DMC، اليوم الأربعاء، أن مضمون التصريحات سيئة جدا، وأعطى انطباع بأن قطر تغرد خارج السرب العربي والخليجي، خاصة وأنها تتحدث عن إيران في وقت تعاني فيه دول الخليج من التدخلات الايرانية.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي عقدت في الرياض، أكدت أن هناك حالة فتور بين قطر وأمريكا، مؤكدا أن الإعلام القطري مدعوم من بريطانيا وشن هجمة كبيرة على السعودية والامارات ومصر، وهي أدوات تشق وحدة الخليج وتشعل الفتن بين الدول العربية.