 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 05:53 مساءً
روابط سريعة
إعلامي سعودي: تصريحات أمير قطر "مسيئة وتشق وحدة الخليج"..فيديو
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

إعلامي سعودي: تصريحات أمير قطر "مسيئة وتشق وحدة الخليج"..فيديو

2017-05-24 17:06:10

قال الإعلامي السعودي، عبد العزيز خميس، إن تصريحات الأمير تميم بن حمد أثارت استغراب دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه التصريحات صدرت على الموقع الرسمي القطري، وتداولها التلفزيون القطري وهو ما أعطاها مصداقية كبيرة.

وأضاف “خميس” خلال مداخلة هاتفية له بقناة DMC، اليوم الأربعاء، أن مضمون التصريحات سيئة جدا، وأعطى انطباع بأن قطر تغرد خارج السرب العربي والخليجي، خاصة وأنها تتحدث عن إيران في وقت تعاني فيه دول الخليج من التدخلات الايرانية.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي عقدت في الرياض، أكدت أن هناك حالة فتور بين قطر وأمريكا، مؤكدا أن الإعلام القطري مدعوم من بريطانيا وشن هجمة كبيرة على السعودية والامارات ومصر، وهي أدوات تشق وحدة الخليج وتشعل الفتن بين الدول العربية.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3