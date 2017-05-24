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مجلس الأمن يفشل في فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
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مجلس الأمن يفشل في فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

2017-05-24 16:59:57

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مجددا أنهم سيطبقون عقوبات ضد كوريا الشمالية، ولكنهم منقسمين حيال فرض عقوبات إضافية.
ونقلت الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيشو قوله إن الكثير من أعضاء المجلس دعوا للحوار مع بيونج يانج، ولكنه يعتقد أنهم تفهموا الحاجة للضغط على كوريا الشمالية.

من جانبه قال السفير الصيني ليو جييه إنه من المهم تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل شامل، محذرًا حيال فرض عقوبات إضافية، قائلا إنه يجب على المجلس العمل لتهدئة التوتر.

أما سيباستيانو كاردي، رئيس اللجنة المعنية بمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فقال إن اللجنة ستحاول تطبيق العقوبات بشكل شامل وأكثر فعالية في الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا الأحد الماضي.

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