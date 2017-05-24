أصيب 13 شخصا في حادث تصادم قطار ميت غمر - بنها بالمصدات المتواجدة على شريط السكك الحديدية داخل محطة بنها وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لإسعافه.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة انتقل على الفور سيارات الإسعاف وتبين من المعاينة أنه أثناء دخول قطار رقم 826 ميت غمر - بنها المحطة اصطدم بالمصدات المتواجدة على شريط السكة الحديد مما أدى تدافع بين الركاب واصابة 13 شخصا منهم.

من جانبه قال الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها إنه تم رفع حالة الطوارئ بأقسام الاستقبال بالمستشفى الجامعى فور تلقى بلاغا بالحادث، مشيرا إلى أنه تواصل مع الدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والتي تنوعت إصابتهم بكدمات خفيفة وخدوش بسيطة بالجسد وتم عمل الأشعة اللازمة لبعض الحالات مؤكدا أنه قد تم خروج جميع الحالات من المستشفى بعض تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقدم الدكتور القاضي الشكر لإدارة المستشفيات ولكلية الطب بالجامعة على سرعة استجابتهم مع الحالات، وشدد على حق المواطنين فى تلقي الرعاية الصحية الكاملة بمستوى جودة مرتفع، وقال ان هذا حق لأي مواطن دون أن يبحث المواطن عن واسطة لتلقى الرعاية اللازمة.

وأكد القاضى أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تراجع فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خاصة مع الإقبال الضخم من المرضى على العلاج فى المستشفى مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا الإقبال يمثل عبئا على المستشفى وارتفاع تكلفة علاج المرضى إلا أننا سعداء للغاية بالثقة التى يوليها المواطنين للمستشفى وحريصين على التواصل المستمر والدائم مع كل المواطنين والاستماع إلى أى مقترحات تسهم فى تطوير الخدمات التى تقدمها المستشفيات.

وأضاف زين سرحان مدير الأمن الإدارى بالجامعة أنه من ضمن المصابين طالب بكلية التجارة جامعة بنها يؤدى الامتحانات فى الفترة المسائية وتم عمل الإسعافات اللازمة له وتوفير له سيارة لنقله الى لجنة الامتحانات وحالته مستقرة.