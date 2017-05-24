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غدا.. السيسي يستقبل نظيره الغيني بالاتحادية
السيسي والحكومة

غدا.. السيسي يستقبل نظيره الغيني بالاتحادية

2017-05-24 16:30:23

  

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً /الخميس/ الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأنه من المقرر أن يتحدث الرئيس السيسي ونظيره الغيني إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما، وذلك بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

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