قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفيرعلاء يوسف ان المباحثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار النمساوى كريستيان كيرن اليوم – تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الصعيد الاقليمي والجهود التي تبذل للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة.

وأضاف أن الجانبين ناقشا تداعيات الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا، ومن بينها موضوعات تدفقات اللاجئين والمهاجرين وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، كما تم استعراض الجهود المبذولة للتقريب بين الاشقاء في ليبيا لدفع العملية السياسية واستعادة الاستقرار هناك، وذلك بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.

وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس رحب بالمستشار النمساوي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا وحرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسى تطلع مصر لأن تساهم زيارة المستشار النمساوي للقاهرة في تعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري

وذكر أن الرئيس السيسى استعرض خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يوفر فرص العمل ويُحقق نهضة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

أشار إلى تطلع مصر لاستفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وخاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس. وقد تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.