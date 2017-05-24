نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط سيدة وشقيقها لقيامهما بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للنصب على المواطنين.

كان قد وصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من المواطنة بسمة.ح. إ (29 سنة) حاصلة على دبلوم – ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ بتضررها من مجهول لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منتحلاً صفة ضابط شرطة، وقيامه بإيهامها برغبته في الزواج منها وتحصل منها على مبلغ مالي بزعم استثماره لها في مشروعات تجارية.

وبالبحث والتحري والاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية، تم التوصل إلى القائمين على إدارة الحساب وهما كلاً من نورهان.س.ر (23 سنة) مقيمة بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، وعمر.س.ر (21 سنة) “شقيق الأولى” ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، تم استهداف المتهمين بمحل إقامتهما وضبطهما وتم العثور بحوزتهما على 4 هواتف محمولة، و10 شرائح خطوط هواتف محمولة، ومبالغ مالية قدرها 4600 جنيه مصري، و 200 دولار، وطبنجة خرز، وبعض المشغولات الذهبية والفضية، تم شراؤها من متحصلات عمليات النصب على متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، وسيارة ملاكي بدون ترخيص، و2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات القضائية، وإيصالات أمانة غير مكتملة البيانات وأوراق تخص اتخاذ ملاك وعقود وإيصالات أمانة على بياض موقعه باسم إحدى السيدات وصوره ضوئية لرقم قومي بذات الاسم.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين وجود آثار ودلائل تشير لارتكابهما الواقعة، كما تبين وجود محادثات تشير لانتحال المتهمة الأولى صفة مستشارة، وصورة للمتهم الثاني مرتديا وشاح النيابة العامة، وتبين، بعد استكمال الفحص الفني، قيام المتهمة الأولى بانتحال صفة ضابط شرطة وأعضاء هيئات قضائية كما تبين إدارتها 21 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منتحلة أسماء وصفات مختلفة، كما تبين وجود رسائل متبادلة بين المتهمة وبين إحدى السيدات تتضمن قيام المتهمة بانتحال شخصية أحد الدجالين الذين يقومون بأعمال سحر وشعوذة وطلبت منها مبالغ مالية للقيام بتلك الأعمال.

واعترفت المتهمة الأولى بما أسفر عنه الفحص الفني والتحريات بارتكابها الواقعة وانتحالها صفة (ضابط شرطة)، وحصولها على مبلغ مالي قدره (60 ألف جنيه) من المبلغة وقيامها بالنصب على شقيقة المبلغة باستخدام حساب آخر، والتحصل منها على مبلغ مالي قدره (100 ألف جنيه) بزعم تعريفها بأحد المشايخ لعلاجها من أعمال السحر، كما اعترفت بإنشائها حسابات أخرى وانتحال صفة ضباط ومستشارين للنصب على المواطنين، واعترفت بالاشتراك مع شقيقها المتهم الثاني في ارتكاب تلك الوقائع وانتحاله صفة ضابط شرطة واقتسامهما حصيلة جرائمهما، وأضافت أن المبلغ المالي والمشغولات الفضية والذهبية المضبوطة من متحصلات جرائمهما.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.