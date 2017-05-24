أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بعض الأنظمة تلجأ إلى اتهام دول أخرى للهروب من واقعها الداخلي، مشيرا إلى اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم المتمردين بالخرطوم.

وأعلن حجازي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن سياسة مصر الخارجية تعتمد على الشرف وتقف على أرض صلبة ولا تتبع سياسات مزدوجة، مؤكدا أن “مصر تتعامل مع السودان فقط من أجل البناء والتنمية”.

وأعرب عن أمله في أن تتجنب السودان أي ضغوط إقليمية للتأثير على سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع مصر، موضحا وجود أطراف إقليمية ترفض استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب لإفساد العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف أن “مصر قدمت للسودان دعم ومساندة أفريقية ودولية وقت العالم كان يسعى لمقاطعة السودان، فمصر دولة خير وعطاء وهو ما يدركه الأشقاء السودانيين”.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أتهم القاهرة بدعم متمردين ضد الحكومة السودانية في خطاب له أمس، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تصريحات صحفية اليوم.