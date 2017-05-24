 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 05:40 مساءً
روابط سريعة
دبلوماسي سابق: السودان تحاول الهروب من واقعها الداخلي.. وسياسات مصر شريفة
السيسي والبشير في لقاء سابق
السيسي والبشير في لقاء سابق

دبلوماسي سابق: السودان تحاول الهروب من واقعها الداخلي.. وسياسات مصر شريفة

2017-05-24 16:28:22
محيط - خالد الريس

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بعض الأنظمة تلجأ إلى اتهام دول أخرى للهروب من واقعها الداخلي، مشيرا إلى اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم المتمردين بالخرطوم.
وأعلن حجازي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن سياسة مصر الخارجية تعتمد على الشرف وتقف على أرض صلبة ولا تتبع سياسات مزدوجة، مؤكدا أن “مصر تتعامل مع السودان فقط من أجل البناء والتنمية”.
وأعرب عن أمله في أن تتجنب السودان أي ضغوط إقليمية للتأثير على سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع مصر، موضحا وجود أطراف إقليمية ترفض استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب لإفساد العلاقات المصرية السودانية.
وأضاف أن “مصر قدمت للسودان دعم ومساندة أفريقية ودولية وقت العالم كان يسعى لمقاطعة السودان، فمصر دولة خير وعطاء وهو ما يدركه الأشقاء السودانيين”.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أتهم القاهرة بدعم متمردين ضد الحكومة السودانية في خطاب له أمس، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تصريحات صحفية اليوم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3