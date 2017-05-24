كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن تفاصيل برنامجه “رمضان الخير”، الذي سيعرض عبر إذاعة “نجوم إف إم”، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال “الليثي”، خلال حواره مع برنامج “عيش صباحك”، على “نجوم إف إم”: “سعيد للغاية بالعمل مع نجوم إف إم، فهي بالنسبة لي من أهم وأقوى الإذاعات المصرية منذ سنوات، والمجهود المبذول بها كبير للغاية، ويكفي أنها باتت الإذاعة الشبابية رقم 1 بعد أن كان هذا اللقب لصالح إذاعة الشرق الأوسط”.

وعن برنامجه (رمضان الخير)، قال :”أطالب الشباب بتقديم المبادرات الخيرية التي يرغبون فيها حتى نعاونهم على تنفيذها، نحن في حاجة للعديد من الأفكار استغلالا لهذا الشهر الكريم”.

وأضاف: “هناك مجموعة كبيرة من الشباب في الجامعات يطرحون العديد من المبادرات لصالح الفقراء والمناطق العشوائية، ولن أبالغ إذا أكدت أن الأكثر إقبالا على فعل الخير في مصر هم الشباب”.

وواصل: “البرنامج يقوم على أساس تفاعلي، نحن منذ النصف من شعبان نستقبل المبادرات مسجلة على الرقم الخاص بالبرنامج، وسيقوم الكمبيوتر بانتقاء المكالمات عشوائيا، عقب ذلك سنقوم بالاتصال بمكالمة صاحب المبادرة والتنسيق معه لتنفيذها”.

وأوضح عمرو الليثي، أن عمل الخير لن يكون مقتصرا على البرنامج فقط، بل والمستمعين أيضا سيشاركون، فلا مانع من أن يقوم متصل ما بتبني حالة ويقوم بمساعدتها.

وأشار الليثي إلى أن ترتيب الأولويات في البرنامج سيكون للحالات الصحية ثم التعليمية لمكافحة تسرب الطلبة من المدارس وتم تطبيقها على 112 ألف طفل، ثم هناك مبادرات لتشغيل المرأة المعيلة وبالفعل قمنا في العام الماضي بتشغيل 4000 امرأة.