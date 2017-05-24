تنفذ مجموعة سفن تابعة للقوات البحرية الروسية، اليوم الأربعاء، مناورات لصد هجوم عدو محتمل في البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس قسم التأمين بالمعلومات الخاص بأسطول البحر الأسود العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاتشوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية- “بعد الانتهاء من التدريب على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع عن قافلة بحرية لصد هجوم غواصات وسفن وغارات جوية معادية وعمليات تخريب، بدأت السفن في تنفيذ مرحلة أخرى من المشروع، حيث قامت فرقاطتا “الأميرال جريجوروفيتش” و”الأميرال إسن” بتنفيذ هجوم وهمي علي سفن الإنزال الكبيرة - وهي “نيكولاي فيلتشينكوف” و”أزوف” و”سيزار كونيكوف”- التي قامت بدورها بالتدريب علي صد هجوم العدو المحتمل بالتعاون مع سفينة الحراسة “سميتليفي”.

وتتواصل المناورات التكتيكية في البحر الأبيض المتوسط لفرقة بحرية للسفن التابعة لأسطول البحر الأسود تحت قيادة نائب قائد الأسطول فاليري كوليكوف وبالتعاون مع القوات التابعة للتجمع البحري الروسي الدائم في المنطقة البحرية البعيدة.