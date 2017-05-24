 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 04:23 مساءً
روابط سريعة
مناورات للبحرية الروسية في المتوسط لصد هجوم عدو محتمل
البحرية الروسية

مناورات للبحرية الروسية في المتوسط لصد هجوم عدو محتمل

2017-05-24 16:00:56
أ ش أ

تنفذ مجموعة سفن تابعة للقوات البحرية الروسية، اليوم الأربعاء، مناورات لصد هجوم عدو محتمل في البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس قسم التأمين بالمعلومات الخاص بأسطول البحر الأسود العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاتشوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية- “بعد الانتهاء من التدريب على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع عن قافلة بحرية لصد هجوم غواصات وسفن وغارات جوية معادية وعمليات تخريب، بدأت السفن في تنفيذ مرحلة أخرى من المشروع، حيث قامت فرقاطتا “الأميرال جريجوروفيتش” و”الأميرال إسن” بتنفيذ هجوم وهمي علي سفن الإنزال الكبيرة - وهي “نيكولاي فيلتشينكوف” و”أزوف” و”سيزار كونيكوف”- التي قامت بدورها بالتدريب علي صد هجوم العدو المحتمل بالتعاون مع سفينة الحراسة “سميتليفي”.

وتتواصل المناورات التكتيكية في البحر الأبيض المتوسط لفرقة بحرية للسفن التابعة لأسطول البحر الأسود تحت قيادة نائب قائد الأسطول فاليري كوليكوف وبالتعاون مع القوات التابعة للتجمع البحري الروسي الدائم في المنطقة البحرية البعيدة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3