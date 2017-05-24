سخر الإعلامي محمد عبد الرحمن من التصريحات المنسوبة للأمير القطري تميم بن حمد، مشبها إياه بالرئيس الليبي المخلوع معم القذافي.

وقال عبد الرحمن من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ” كان لدينا الزعيم القذافي في طرابلس الغرب وحين راح، أهدتنا الأقدار الزعيم تميم في دوحة الشرق، كي لا تنقطع التسلية عن الأمة العربية وعن العالم!”.

وفي السياق نفسه، طالب عبد الرحمن بشكل ساخر من الشيخ يوسف القرضاوي بالكف عن الدعاء للأمير القطري، وقال: “أنصح تميم قطر الذي كلما ارتبك زاد خطؤه واتسعت دائرة الكراهية والاحتقار حوله: اطلب من القرضاوي الكف عن الدعاء لك، فكل من دعا لهم(راحوا في داهية)!”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاجم فيها عدد من الدول العربية وأعلن عن سحب السفراء القطريين منها.

وقد نفت الوكالة التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية القطري، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني قد تعرض لعملية قرصنة.

