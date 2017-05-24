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حسابات وهمية لفتيات أوكرانيات للبحث عن عريس
انترنت - فيس بوك

حسابات وهمية لفتيات أوكرانيات للبحث عن عريس

2017-05-24 16:05:15

حذرت مواقع إنترنت مختلفة من عمليات الاحتيال التي تمارسها بعض الحسابات الوهمية لفتيات أوكرانيات، للإيقاع برجال أوروبيين يبحثون عن علاقة عاطفية أو شريكة للزواج.

حيث أوردت صحيفة “فيستي” قيام عدد من الذين تضرروا من عمليات الاحتيال تلك، بنشر التفاصيل والأساليب التي يتم اتباعها من أجل الإيقاع بهم وأخذ المال منهم.

وتشير الصحيفة إلى أن الفتيات الأوكرانيات يتبعن طريقة واحدة، حيث يتعرفن على الرجال عبر الإنترنت، ثم يختلقن قصة حزينة بناء على الوضع المأساوي في البلاد، ويطلبن مبلغا من المال، لتغطية نفقات الرحلة إلى ذلك الرجل - وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

وقال خبراء اتصلت بهم الصحيفة إن الفتيات يواجهن تهديدا بالحبس مدة تصل إلى 12 عاما، مع مصادرة ممتلكاتهن، لقاء جرائم النصب، في حال إثبات مثل هذه التهم.

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