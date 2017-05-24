أكد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لتطوير وإعادة رصف وتأهيل عدد كبير من الشوارع الرئيسية والجانبية والمحاور المرورية والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة بتكاليف تتجاوز الخمسين مليون جنيه.

وأوضح فى تصريحات اليوم الأربعاء أن الخطة تهدف لإعادة الوجه الحضاري والسياحي للفيوم وربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها البعض وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية ، مشيرا الى انه قد تم خلال الفترة الماضية إعادة رصف وتأهيل عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة مثل شوارع أحمد شوقي، وسعد زغلول ودار الرماد الجديد، وميدان عبد المنعم رياض وميدان السواقي وميدان الزهور بحي الجامعة.

وصرح المحاسب سيد إبراهيم موسى رئيس مدينة الفيوم بأنه تم فتح محور مروري جديد بمدينة الفيوم مواز لشارع الورشة بمدينة الفيوم لتيسير الحركة المرورية في قلب المدينة ومنع التكدس والزحام بشارع الورشة باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة، وقال إنه تم فتح الشارع وتمهيده ويجري رصفه لينتهي العمل فيه تماما وتشغيله خلال أيام.