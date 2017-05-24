استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع سفن منها سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول فيما استقبل الميناء السفينة “RHOURD ELHAMRA”محملة بـ 12 ألفا و500 طن بروبان.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطار بحمولة 1296 طن قمح و179 سيارة بحمولة 8547 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 104 آلاف و840 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 154 ألفا و544 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 4479 طن يوريا و2165 طن فوسفات و2500 طن سماد سائل و3500 طن رمل.