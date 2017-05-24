أكد المعارض القطري والموظف السابق بالمخابرات القطرية علي الدهنيم، أن “السنترال الرئيسي” بوكالة الأنباء القطرية التي تستبدل وتنشر المعلومات والأخبار موجود بـ”شعبة الصحافة” داخل جهاز أمن الدولة القطري مما يصعب اختراقها، واصفا الحكومة القطرية “حكومة إلكترونية”.

وأشار الدهنيم من خلال مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أن قطر تنفق 70 مليون دولار لحماية شبكاتها الإلكترونية، مرجحا أن تكون التصريحات المنسوبة للأمير تميم بن حمد أمير قطر صحيحة وليست مفبركة – على حد تعبيره.

وأعلن أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الأمريكية العربية الإسلامية توجه اتهام مباشر لتركيا وقطر بدعم الإرهاب، وقال: “أتحدي أي مسئول أمني قطري يثبت أن قطر غير داعمة للإرهاب”.

وأضاف “أن الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني هو الأمير الفعلي والأمير تميم بأنه موظف تنفيذي بدرجة أمير.. فالمشاكل الخليجية سببها الأمير حمد وليس تميم”، معتبرا أن قطر “تحكمها عصابة موزعة على أقسام” – على حد قوله.

وذكر أن قطر تفتقر للمعارضة وحرية الصحافة ، وقال : “مستحيل وجود معارضة داخل دولة بوليسية مثل قطر”، مؤكدا أن “امن الدولة” القطري مسيطر على أجهزة الإعلام.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاجم فيها عدد من الدول العربية وأعلن عن سحب السفراء القطريين منها.

وقد نفت الوكالة التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية القطري، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني قد تعرض لعملية قرصنة.