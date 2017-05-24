أكدت وكالة ناسا الفضائية، اليوم الأربعاء، أن فردين من طاقم المحطة الفضائية الدولية خرجا للفضاء المفتوح، لإصلاح الأعطال التي طرأت على أحد الأجهزة الخارجية للمحطة.

ووفقا للمصادر فقد “خرج رائدا الفضاء، بيغي وايتسون، وجاك فيشر، التابعين لوكالة ناسا اليوم إلى الفضاء المفتوح، في تمام الساعة 10:06 مساء الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:06 صباح الأربعاء 24 مايو بتوقيت موسكو)، في مهمة استمرت لساعتين و46 دقيقة، قاموا خلالها باستبدال صندوق إشارة رقمي، وثبتوا زوجا من الهوائيات لتعزيز عمل الاتصالات اللاسلكية للمحطة في المستقبل”.

يذكر أن رواد المحطة أمضوا حتى اليوم ما مجموعه 1250 ساعة و41 دقيقة من العمل خارج المحطة خلال 201 طلعة قاموا بها لإصلاح وصيانة المختبرات المدارية، كما تعتبر المهمة التي قامت بها رائدة الفضاء بيغي وايتسون اليوم، العاشرة لها خارج المحطة، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين رواد الفضاء الذين أمضوا أطول فترة في الفضاء المفتوح”.