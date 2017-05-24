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كرزاي يجتمع مع السفير الروسي لبحث الوضع في أفغانستان
حامد كرزاي

كرزاي يجتمع مع السفير الروسي لبحث الوضع في أفغانستان

2017-05-24 15:37:16
أ ش أ

اجتمع الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي مع السفير الروسي لدى أفغانستان ألكساندر مانتيتسكي لإجراء محادثات حول الوضع الحالي في أفغانستان.

وقال مكتب الرئيس السابق في بيان أوردته وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، اليوم الأربعاء إن الاجتماع عقد في مكتب الرئيس السابق في كابول، مضيفا أن الجانبين بحثا الوضع الحالي في أفغانستان، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت الوكالة إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تفضيل كرزاي منذ فترة طويلة دور روسيا في عملية المصالحة الأفغانية، وإصراره على أن تلعب الدول الإقليمية دورا حيويا في تحقيق السلام في أفغانستان، وكذلك رفض كرزاي الادعاءات ضد روسيا بشأن توريد الأسلحة ودعم جماعة طالبان.

وقال كرزاي في مقابلة مع وكالة أنباء “انترفاكس” الروسية الشهر الماضي آن المسئولين الأمريكيين يتهمون موسكو بدعم طالبان وتزويدهم بالأسلحة ولكن هذه الادعاءات غير صحيحة.

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