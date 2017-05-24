صرح مسئول الأمراض الصدرية بمديرية الصحة بالفيوم الدكتور إبراهيم جنيدي بأن المحافظة ستشارك في خطة الوزارة لإجراء المسح الطبي الشامل للأمراض المزمنة وغير المعدية مثل (الضغط -السكر- الأورام - أمراض الجهاز التنفسي) الذي ينفذ في 22 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويبدأ تنفيذها بعد عيد الفطر مباشرة.

وقال جنيدى - في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تقرر تشكيل فريق عمل من 12 عضوا من مديرية الصحة للإشراف على المسح الذي سيتم بصورة عشوائية لعينة ممثلة لجميع مراكز وقرى المحافظة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأخذ عينة عشوائية من الفيوم قوامها 261 شخصا في المرحلة العمرية من 15 إلى 69 سنة وعمل استبيان مع الحالات وإجراء الفحوص الطبية.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة في المسح حيث سيتم قياس الطول والوزن والضغط والسكر والكوليسترول مجانا والحصول علي عينة من البول وإرسالها إلى معامل مديرية الصحة لمعرفة نسبة ملح الصوديوم بالعينة.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تقليل نسبة التدخين وتناول الكحوليات وزيادة الوعى الصحي وسيتم من خلال النتائج وضع خطط وزارة الصحة خلال الخمس سنوات القادمة لعلاج هذه الأمراض ووضع خطط الوقاية منها.