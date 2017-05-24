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الكرملين: روسيا لن تشكل تحالفا سريا مع الصين والفلبين
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: روسيا لن تشكل تحالفا سريا مع الصين والفلبين

2017-05-24 15:30:52
أ ش أ

نفى دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للكرملين أن تكون روسيا تنوي تشكيل تحالف سري مع الصين والفلبين، مشيرا إلى أن بلاده لا تعمل على تشكيل تحالفات سرية.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء “إن روسيا لا تعمل على إنشاء أية تحالفات سرية، بل تعمل بشكل ثابت على تطوير علاقاتها بالدول الأخرى على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل”.

يُذكر أن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي،أعلن في وقت سابق أن بلاده يمكنها قطع علاقات التعاون العسكري التقني مع واشنطن لصالح إقامة تحالف في مجال الدفاع والاقتصاد مع روسيا والصين.

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