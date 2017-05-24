مدير الكرة بالاهلي يؤكد سريان قرار الحظر الاعلامي علي اللاعبين2017-05-24 15:29:30
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار الحظر الإعلامي على جميع اللاعبين مستمر، وبكل صرامة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال بعد الفوز على القطن بمجرد العودة من الكاميرون؛ من أجل التركيز في مباراة المقاصة. مشيرا إلى أن هذا الأمر معروف لجميع اللاعبين، وتم التأكيد عليه بمجرد الصعود للطائرة التي أقلت الأهلي من جاروا للقاهرة.
وفي شأن اخر اوضح انيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، إن تفوق الأهلي بدنيا على فريق القطن ـ رغم الحرارة والرطوبة العالية ـ يرجع لعدة عوامل مهمة تم التحضير لها بعناية قبل وأثناء الإقامة في جاروا.
وأضاف أن السفر إلى الكاميرون قبل المباراة بيومين ساعد على التأقلم على الطقس، وفي نفس الوقت مقاومة مضاعفاته، في ظل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.
وأوضح الشعلالي أنه نبه على اللاعبين قبل السفر إلى جاروا بضرورة الخلود للراحة بعد المران، والنوم مبكرا مع شرب كميات كبيرة من المياه وتم رفع هذه الكمية في جاروا، حيث كان كل لاعب يشرب من 3 إلى3.5 لتر مياه يوميا، حتى وإن كان لا يشعر بالعطش.
وقال الشعلالي إن شرب المياه بغزارة ساعد على الاحتفاظ بمخزون كبير منها في الجسم، مما مكن لاعبي الأهلي من تحمل الحرارة والرطوبة.
وأشار الشعلالي إلى أن لياقة لاعبي الأهلي المرتفعة والتي برهنت عليها مبارياته الأخيرة؛ سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال الإفريقي ـ رغم أن الفريق في نهاية الموسم ـ يرجع إلى اتباع برامج بدنية وعلمية مختلفة، مع مراعات فترات تقليل ورفع الأحمال، خاصة في ظل ضغط المباريات، وعدم الحصول على الراحة الشتوية أو الصيفية مثل كل الأندية الأوروبية.
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
روسيا تنوي إنفاق 6 مليارات دولار لتطوير القواعد الفضائية
وفي حديث رئيس الشركة، إيغور كوماروف، الذي أدلى به للصحفيين في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تطوير التكنولوجيات الفضائية قال: ...Wed, 24 May 2017 11:29:00 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي
واختلاف المسلمين فى تحديد غرة شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر قد يصل فى بعض الاحيان إلى يومين ، فتعلن بعض الدول عن بدايتهما بناء على الحسابات الفلكية ، وتعلن دولا أخرى ...Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
ليبرمان: إسرائيل لا تحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستوطنات
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان اليوم الاربعاء ان اسرائيل لا تحتاج الى تصريح من واشنطن لبناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT