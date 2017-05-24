أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار الحظر الإعلامي على جميع اللاعبين مستمر، وبكل صرامة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال بعد الفوز على القطن بمجرد العودة من الكاميرون؛ من أجل التركيز في مباراة المقاصة. مشيرا إلى أن هذا الأمر معروف لجميع اللاعبين، وتم التأكيد عليه بمجرد الصعود للطائرة التي أقلت الأهلي من جاروا للقاهرة.

وفي شأن اخر اوضح انيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، إن تفوق الأهلي بدنيا على فريق القطن ـ رغم الحرارة والرطوبة العالية ـ يرجع لعدة عوامل مهمة تم التحضير لها بعناية قبل وأثناء الإقامة في جاروا.

وأضاف أن السفر إلى الكاميرون قبل المباراة بيومين ساعد على التأقلم على الطقس، وفي نفس الوقت مقاومة مضاعفاته، في ظل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح الشعلالي أنه نبه على اللاعبين قبل السفر إلى جاروا بضرورة الخلود للراحة بعد المران، والنوم مبكرا مع شرب كميات كبيرة من المياه وتم رفع هذه الكمية في جاروا، حيث كان كل لاعب يشرب من 3 إلى3.5 لتر مياه يوميا، حتى وإن كان لا يشعر بالعطش.

وقال الشعلالي إن شرب المياه بغزارة ساعد على الاحتفاظ بمخزون كبير منها في الجسم، مما مكن لاعبي الأهلي من تحمل الحرارة والرطوبة.

وأشار الشعلالي إلى أن لياقة لاعبي الأهلي المرتفعة والتي برهنت عليها مبارياته الأخيرة؛ سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال الإفريقي ـ رغم أن الفريق في نهاية الموسم ـ يرجع إلى اتباع برامج بدنية وعلمية مختلفة، مع مراعات فترات تقليل ورفع الأحمال، خاصة في ظل ضغط المباريات، وعدم الحصول على الراحة الشتوية أو الصيفية مثل كل الأندية الأوروبية.