أعرب سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل في مباراة دور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد كوليبالي -في تصريح اليوم الأربعاء- أن الفوز والتواجد في الصدارة مهم للغاية إلى جانب الأداء القوي وأن الفريق حصل على ثلاث نقاط غالية في مشواره بالبطولة.

وأوضح أنه يشعر بالحزن لإهدار الفرصة التي لاحت له بمواجهة مرمى الفريق المنافس، وأنه كمهاجم يسعى بشكل مستمر إلى التسجيل ومساعدة زملائه من خلال خلق الفرص لهم، ولكن يتبقى التوفيق كعامل مهم للغاية في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه سوف يقاتل خلال المباريات القادمة من أجل التسجيل ومساعدة الفريق على حسم البطولات التي ينافس بها في الموسم الجاري.

ومن جانبه قال سعد الدين سمير، مدافع الفريق إن لاعبي الفريق قدموا المطلوب منهم على أفضل وجه خلال مباراة القطن الكاميروني التي جمعت الفريقين في ثاني جولات دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من جانب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

وأوضح سعد أن المعدن الحقيقي للاعبي الأهلي يظهر وقت الشدائد، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما تمثل في عدم منح المنافس أي فرصة لفرض أسلوبه أو تهديد مرمى شريف إكرامي، حارس الفريق خلال المباراة.

وأضاف أنه على الصعيد الشخصي كان في حالة تركيز شديدة خلال مشاهدة تسجيلات مباريات القطن، خاصة مع المهاجم صاحب القميص رقم 18، والذي يتميز بالقوة الجسمانية والتحركات العديدة، وهو ما ساعده في التغلب على خطورته وعدم منحه الفرصة للتسجيل، وأشار إلى أن فرحة الفريق بالفوز تضاعفت مع الأداء القوي، والفرص العديدة التي لاحت للفريق أمام مرمى المنافس.