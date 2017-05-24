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الصحة : إصابة 12 مواطن فى حادث تصادم قطار بالصدادة داخل محطة بنها
احمد الانصاري، رئيس هيئة الاسعاف

الصحة : إصابة 12 مواطن فى حادث تصادم قطار بالصدادة داخل محطة بنها

2017-05-24 15:27:00
مـحـيـط ـ مــروة رزق

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 12 مواطن في حادث تصادم قطار ركاب بالصدادة داخل محطة بنها القليوبية . 
أوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف أنه تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف فور وقوع الحادث .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أنه تم إسعاف مواطن وترك بموقع الحادث فيما تم نقل 11 مواطن إلى مستشفى جامعة بنها ، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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