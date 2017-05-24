 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 04:16 مساءً
روابط سريعة
الموانئ الكويتية: توقف الملاحة بميناء الشويخ لسوء الأحوال الجوية
ميناء بوغازي

الموانئ الكويتية: توقف الملاحة بميناء الشويخ لسوء الأحوال الجوية

2017-05-24 15:28:39
وكالات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.
وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي، في تصريحات اليوم ، إن حركة الملاحة البحرية في الميناء متوقفة مؤقتا وذلك للحفاظ على سلامة السفن التجارية في الميناء وذلك لعدم استقرار الطقس وهبوب رياح جنوبية تصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 800 متر.

وأضاف أن هناك عملية مغادرة لمركب واحد علاوة على ثلاث سفن في حالة الانتظار للدخول مؤكدا أن الطواقم الفنية بالمؤسسة في حالة رصد للطقس ببرج المراقبة، معربا عن الأمل بأن يستقر الطقس في الساعات المقبلة وأن تستأنف حركة الملاحة البحرية مباشرة متى ما كانت عوامل الطقس في الحد الآمن لسلامة الملاحة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3