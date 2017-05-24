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مهرجان للزهور ورالي للدراجات غدا في البحر الأحمر
الغردقة

مهرجان للزهور ورالي للدراجات غدا في البحر الأحمر

2017-05-24 15:25:07
وكالات

تنظم الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر مهرجاناً للزهور ونباتات الزينة أمام مقر الإدارة بالغردقة، غداً الخميس، في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر باليوم العالمي للبيئة.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم أن المهرجان يقام تحت رعاية محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، وستقيم الإدارة العامة لشئون البيئة بهذه المناسبة بالتنسيق مع المديريات الخدمية المختلفة معرضا للمنتجات البيئية وتنظم رالى للدراجات الهوائية بجانب حملات النظافة والتجميل وندوات التوعية البيئية بهدف رفع الوعى البيئي.

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