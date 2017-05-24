 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 04:23 مساءً
روابط سريعة
ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 85 طربة حشيش بالإسكندرية
ضبط كميات من الحشيش

ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 85 طربة حشيش بالإسكندرية

2017-05-24 15:20:15
أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش.
وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل وشقيقه لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة .. وذلك في كمين تم إعداده لضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل بمنطقة مدخل أبوتلات بطريق الإسكندرية / مطروح بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش ، ومبلغ مالى قدره 11 ألف جنيه.
واعترف بعد مواجهتهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج .
وقامت الأجهزة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3