نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل وشقيقه لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة .. وذلك في كمين تم إعداده لضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل بمنطقة مدخل أبوتلات بطريق الإسكندرية / مطروح بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش ، ومبلغ مالى قدره 11 ألف جنيه.

واعترف بعد مواجهتهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج .

وقامت الأجهزة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.