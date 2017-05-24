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الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة
الرئيس الجزيرائري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة

2017-05-24 15:22:04
وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة خلفا لعبد المالك سلال.
وكانت وسائل الاعلام الجزائرية تداولت منذ عدة أيام عدة أسماء لخلافة عبد المالك سلال من بينها عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران.

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