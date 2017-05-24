قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية إن النظام القطري الحالي سيسقط خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة لدعمها الإرهاب، وهو ما يثبت تخبطها في الساعات القليلة الماضية عقب نشر الوكالة القطرية للأنباء كلمة “تميم”، ثم قرار لوزير الخارجية القطري بسحب سفرائهم من 5 دول عربية وعلى رأسهم مصر.

ونفت وكالة الأنباء القطرية نشرها لتلك الأخبار، واعتبرت أن مجهولين اخترقوا موقعها الالكتروني لنشرنها بهدف تأزيم العلاقة بين قطر وأشقائها الخليجيين، وفقًا لبيان الوكالة التي نشرته بعد ساعة من تلك الأخبار.

وزعم النائب “قورة” في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه، أن الأوضاع في المنطقة تغيرت تمامًا عقب القمة العربية الإسلامية الامريكية حينما طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال كلمته ضرورة التصدي للدول التي تدعم الارهاب في إشارة قوية منه إلى قطر وتركيا كخطوة اولى لتجفيف منابع الارهاب وهو ما ﻻقى قبول وتأييد من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترمب والملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال إن الإمارات والسعودية حجبتا قناة الجزيرة عقب القمة بيومين التي تبث سموم الإرهاب وبذلك تكون كافة دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج وعلى رأسها السعودية والامارات والكويت انقلبت على قطر ليصبح المسئولين فيها مجبرون على التحول من نظام مؤيد للإرهاب ومحارب للإنسانية الى نظام محارب للإرهاب.