أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السياسات الخارجية القطرية خارجة عن الاجماع العربي والدولي والخليجي وهو ما اتضح خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، مقترحا أن يتم تعامل مصر مع قطر بشكل غير مباشر من خلال مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح هريدي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن جامعة الدول العربية لها مواقف وقرارات خاصة بالإرهاب والعلاقات مع إسرائيل والقضية الفلسطينية ويجب أن تلتزم الدول الأعضاء بها.

وقال : “لم أخذ خبر سحب السفراء القطريين على محمل الجد وهو خبر مدسوس على مواقع التواصل الاجتماعي”، متمنيا أن تعيد قطر تقييم سياساتها بطريقة موضوعية لأنها لن تستطيع معاداة دول مجلس التعاون الخليجي أو قوى إقليمية مثل مصر.

ووصف قناة الجزيرة بأنها “الذراع الإعلامي للأجهزة الأمنية القطرية وبوق قطر لتسويق الإرهاب”، مشيرا إلى استضافة القناة لزعيم “جبهة النصرة” الإرهابية في لقاء تلفزيوني.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاجم فيها عدد من الدول العربية وأعلن عن سحب السفراء القطريين منها.

وقد نفت الوكالة التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية القطري، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني قد تعرض لعملية قرصنة.