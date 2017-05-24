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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية
مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية

2017-05-24 15:15:58
أش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة عبد الباقي أحمد محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 18 كيلوجراما من المشغولات الفضية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت نصف مليون جنيه.
وقرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط.

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