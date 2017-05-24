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حسام البدري: أغلقنا ملف مباراة "القطن".. وهدفنا الآن التركيز علي مواجهة المقاصة
حسام البدري

حسام البدري: أغلقنا ملف مباراة "القطن".. وهدفنا الآن التركيز علي مواجهة المقاصة

2017-05-24 15:19:02
ا ش ا

صرح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن الفريق أغلق ملف مباراة القطن بمجرد العودة من الكاميرون، وذلك من أجل التركيز في البطولة المحلية ومواجهة المقاصة يوم /الاثنين/ المقبل.

وأضاف البدري - علي الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم /الأربعاء/ - للنادي أهداف محلية يريد تحقيقها في الدوري، ولابد أن تسير هذه الأهداف بالتوازي مع دوري الأبطال، لافتا إلي أن لكل مرحلة أهدافها.. والأهلي حقق أهدافه المرحلية في الجولة الثانية من بطولة أفريقيا بعد الفوز على القطن، لكن لابد أن يعلم الجميع أن المشوار الأفريقي مازال طويلا، وأن لقاء القطن مجرد مباراة في هذا المشوار.

وتابع “هذا المفهوم تم نقله لجميع اللاعبين بمجرد انتهاء مباراة القطن حتى لا نبالغ في الفرحة، وحتى يطوي الجميع صفحة دوري الأبطال؛ من أجل التركيز في مباراة المقاصة وتحقيق أهداف الأهلي المحلية في بطولة الدوري”.

ومن ناحية أخري، قرر البدري أن يكون مران الفريق غدا /الخميس/ على فترتين، الأولى صباحية لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء القطن الكاميروني، والذي انتهى بفوز الفريق بهدفين لأجايي ومؤمن زكريا، ومسائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء القطن.

وكانت بعثة النادي الأهلي قد عادت في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من الكاميرون بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 6 ساعات.‎

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