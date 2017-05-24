تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية يوم الخميس 25 مايو، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

· دار الأوبرا المصرية، تنظم حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الساعة 8 مساء، على مسرح سيد درويش، وحفل أخر لفرقة أوبرا القاهرة بعنوان “جالا”، الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية، إضافة إلى حفل “فلكلور مصر المحروسة” لفرقة فرسان الشرق للتراث، الساعة 8 مساء بمعهد الموسيقى العربية برمسيس، وحفل مجموعة القاهرة للجيتار، الساعة 8 مساء على المسرح الصغير.

· يعقد المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة الفسفة، ندوة بعنوان “الشيخ محمد عبده ومدرسته وآثارها وتجلياتها وحضورها اليوم” الساعة 11 ظهراً بقاعة المجلس، وتعقد ندوة بعنوان “تحلية المياه فى مصر” التى تنظمها لجنة الإنجازات العلمية والابتكارات المنبثقة من لجنة الثقافة العلمية، الساعة 1 ظهراً ، إضافة إلى مائدة مستديرة بعنوان “الدين والقانون فى مواجهة الإرهاب” والتى تنظمها وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس ضمن مبادرة الوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب ضمن سلسلة الثقافة فى مواجهة الإرهاب، الساعة 6 مساءً، بقاعة المجلس، كما تنظم لجنة الأثار ندوة بعنوان “تراث القاهرة العمراني بين التميز والتنوع” وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، ببيت السناري– السيدة زينب، إلى جانب إفتتاح ملتقى “إبداعات المرأة المصرية فى الفن التشكيلى” الساعة 6 مساءً بمركز الهناجر للفنون، يتضمن الإفتتاح معرض الفنانات جيل “الرائدات – الوسط – الشباب”، تكريم الرائدات المصريات فى الفن التشكيلى والحرفى، مسابقة الفنانات التشكيليات تحت 35 سنة، ديفيلية “عرض أزياء مستوحى من أعمال الرائدات”، ويستمر حتى 28 مايو.

· قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يقيم حفل تكريم للموسيقار حلمي بكر، الساعة 7 مساء بمركز الهناجر للفنون.

· قطاع صندوق التنمية الثقافية، ينظم ورشة بعنوان “الحفاظ على البيئة بالصوت والصورة” بالتعاون مع وحدة الركن الأخضر بوزارة البيئة، الساعة 12 ظها بمركز إبداع الطفل ببيت العيني