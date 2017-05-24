كشف النائب الأمريكي البارز إيد رويس، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن الكونجرس يدرس حاليا مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات ضد الدول التي تمول الإرهاب، وفي مقدمتها دولة قطر.

وحسب “إرم نيوز” قال ايد رويس، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في ندوة بواشنطن، نظمتها المؤسسة الأمريكية البحثية للدفاع عن الديمقراطيات تحت عنوان “قطر والإخوان المسلمين”، إن “قطر متورطة بوضوح في تمويل الإرهاب وبدعم منظمات إرهابية عديدة، كما أن هناك رجال دين متطرفين يقيمون في قطر”.

وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن “دولة قطر تقدم الدعم المادي للإرهابيين، وإذا لم تصل رسالتنا للقطريين، التي تقول إنهم لا يسيرون في الاتجاه الصحيح، هنا علينا تصنيف قطر دولة راعية للإرهاب”.

وشدد ايد رويس، على أن “الكونجرس ماضٍ في تشريع يخاطب تلك الدول التي لم تفِ بالتزاماتها فيما يتعلق بتغيير السلوك المتمثل في دعم التنظيمات”.

فيما كشف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت جيتس، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر تحاول أن تلعب دورًا دوليًا أكبر من حجمها، في وقت تعتقد فيه العائلة الحاكمة أن الاستمرار في سياسة التناقضات قد يطيل عمر النظام في قطر.

وقال “جيتس”، خلال ندوة في واشنطن، نظمتها المؤسسة الأمريكية البحثية للدفاع عن الديمقراطيات تحت عنوان “قطر والإخوان المسلمين”، إن “قطر تشكل -منذ وقت طويل- مكانًا للإخوان، ولا أعتقد أن الدول الأخرى في المنطقة تستمر بهذا العمل وبالطريقة نفسها، وربما من وقت لآخر تتعرض لضغط كبير من جيرانها وتقوم بطرد بعض قادة الإخوان.