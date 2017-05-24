وصل إلى القاهرة ظهر الأربعاء، “جوزى ماريو” رئيس غينيا بيساو، قادما على رأس وفد من السعودية، فى زيارة لمصر، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الأفريقية.

كان فى استقبال “ماريو” باستراحة رئاسة الجمهورية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ورئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الغينى، والذى كان فى زيارة للسعودية التقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين بلاده والمنظمة، وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية كما تم بحث الترتيبات المتعلقة بعقد قمة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية كازاخستان في سبتمبر المقبل، حيث وجه الأمين العام الدعوة لرئيس غينيا بيساو لحضورها، كما بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم غرب أفريقيا، وجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب والتطرف.