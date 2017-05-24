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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: نكثف تبادل المعلومات مع الدول الأخرى لمنع الإرهاب
فالنتينا ماتفيينكو

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: نكثف تبادل المعلومات مع الدول الأخرى لمنع الإرهاب

2017-05-24 14:49:32
أ ش أ

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو،أن الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون الروسية كثفت تبادل المعلومات مع الدول الأخرى من أجل الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية.

وقالت ماتفيينكو في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية:” إن الهجوم الإرهابي في مانشستر أظهر أن التعاون الوثيق مطلوب للتعامل مع هذا الشر” .

وأضافت :” أن الأجهزة الأمنية ووجهات انفاذ القانون الروسية قامت من جانبها بتنشيط تبادل المعلومات مع دول عديدة”، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك عبر إقامة تعاون بين الأجهزة الأمنية .

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