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إزالة فيلا «أحمد نظيف» في البدرشين
احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق

إزالة فيلا «أحمد نظيف» في البدرشين

2017-05-24 14:43:26

شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى هيئة حماية وتطوير النيل، اليوم، حملات إزالة واسعة وكبيرة،حيث قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة بالبر الغربي لنهر النيل بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة عبارة عن فيلا من دورين على مساحة 200 متر مسطح، خاصة بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وايضا فيلا أخرى على مساحة 120 مترا مسطحا مملوكة لشخص آخر، واستراحة على مساحة 100 متر مسطح خاصة بمواطن آخر والتي تقع جميعها بالمنطقة المحظورة.

وعلى صعيد آخر تستهدف الوزارة متمثلة في قطاع حماية النيل اليوم إزالة برج سكني بالبر الغربي لنهر النيل بقرية وروارة غرب مدينة بنها والذي يقع أيضا بالمنطقة المحظورة.

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