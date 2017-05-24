أكد خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق عانى بشدة في مواجهة أهلي طرابلس الليبي بسبب الإرهاق الذي تعرض له الفريق نتيجة ضغط المباريات.

وأشار مدير الكرة بالزمالك، إلى أن الفريق لعب من أجل الفوز على أهلي طرابلس الليبي وأضاع عدة فرص كانت كفيلة بالحصول على الثلاث نقاط خارج أرضنا ولكن سوء التوفيق حالفنا.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفريق أغلق ملف مباراة أهلي طرابلس ويضع تركيزه على مباراة الداخلية في الدوري ثم مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة 2 يونيو والتي يسعى الفريق للفوز بها لمواصلة صدارته للمجموعة بدوري الأبطال .

ومن جانبه اوضح إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، أن التعادل أمام أهلي طرابلس الليبي على ملعبه يعتبر نتيجة مرضية للفريق الأبيض.

وقال رئيس جهاز الكرة، إن مرحلة دور المجموعات يسعى خلالها الفريق لتجميع النقاط فقط من أجل التأهل لدور الثمانية والخروج بالتعادل ليس سيئا .

وأشار إسماعيل يوسف ، إلى أنه يجب التركيز في المباريات القادمة خاصة وأن الفريق لديه مواجهتين في قمة الصعوبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في القاهرة ثم في الجزائر ويجب أن يخرج بما يريده من هذين اللقائين من أجل الحفاظ على فرص التأهل.‎