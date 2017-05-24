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طبيب الزمالك: فك الغرز بفم شيكابالا في غضون ثلاثة ايام
شيكابالا

طبيب الزمالك: فك الغرز بفم شيكابالا في غضون ثلاثة ايام

2017-05-24 14:47:31
أش أ

أكد أيمن فريد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيتم فك الغرز بفم اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” في غضون ثلاثة أيام .
وكان اللاعب قد شارك في مباراة أهلي طرابلس امس بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالغرز حيث رفض الجهاز الطبي فكها حتى لا تتفاقم إصابته .
يذكر أن شيكابالا تعرض للاصابة في الشفاه خلال مباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف .

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