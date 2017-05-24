أكد أيمن فريد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيتم فك الغرز بفم اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” في غضون ثلاثة أيام .

وكان اللاعب قد شارك في مباراة أهلي طرابلس امس بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالغرز حيث رفض الجهاز الطبي فكها حتى لا تتفاقم إصابته .

يذكر أن شيكابالا تعرض للاصابة في الشفاه خلال مباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف .